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14:39, 14 июня 2023Культура

Айза задумала лишить Гуфа родительских прав на их общего сына

Айза намекнула, что хочет лишить рэпера Гуфа родительских прав на их общего сына

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица и дизайнер Айза-Лилуна Ай (Анохина) намекнула на то, что хочет лишить бывшего супруга, российского хип-хоп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) родительских прав на их общего сына Сэма. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Артистка не стала делиться причинами такого решения, но поведала, что «кое-что серьезное и страшное произошло в голове» ее 13-летнего сына. Айза призналась, что не уверена в правильности своего решения, однако подчеркнула, что хочет защитить ребенка от переживаний.

«Будет суд, который положит конец эмоциональным качелям и несбыточным надеждам Сэма. Мы оба сдались и больше не верим в то, что у Сэма может быть отец. Верю в вашу поддержку и нуждаюсь в ваших молитвах», — написала певица.

Айза и Гуф сыграли свадьбу в 2008 году, а спустя пять лет у пары родился сын. В 2013-м певица и рэпер развелись, а спустя два года Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, от которого родила второго ребенка. В 2020 году пара объявила о расставании.

В октябре 2021 года Гуф сделал предложение своей возлюбленной, модели Юлии Королевой, а спустя два месяца они поженились. Прошлой весной у артиста родилась дочь. В конце апреля этого года Долматов заявил о расставании с супругой, а спустя месяц пара вновь сошлась.

Позже Айза назвала воссоединение Гуфа с женой «союзом зависимого и созависимой».

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    Анастасия Астахова
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