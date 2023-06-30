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16:08, 30 июня 2023Путешествия

Россияне смогут посетить без визы одну страну Европы

TourDom: осенью 2023 года планируется запустить прямые рейсы для россиян на Шпицберген

Фото: Patrick Schneider / Unsplash

Россияне смогут посетить без визы одну страну Европы — осенью 2023 года планируется запустить прямые рейсы на полярный архипелаг Шпицберген, который принадлежит Норвегии. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на гендиректора государственного треста «Арктикуголь», занимающегося добычей угля на архипелаге, Ильдара Неверова.

Уточняется, что Центр арктического туризма «Грумант», который входит в «Арктикуголь», уже начал разрабатывать концепцию туристических объектов в поселке Баренцбург, где находится российская база.

Руководитель туроператора «Радуга Севера» Елена Медведева сообщила порталу, что пока неясно, откуда будут летать самолеты на Шпицберген. По ее словам, есть вероятность, что отправной точкой для туристов из России станет Мурманск. Она также подчеркнула, что прямое авиасообщение с архипелагом сильно упростит жизнь туристам, поскольку им не нужно будет оформлять шенгенскую визу. На самом Шпицбергене действует безвизовый режим, но сейчас попасть туда можно только через Норвегию.

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В сообщении портала отмечается, что запуск прямых рейсов благоприятным образом отразится и на ценах для туров. Сегодня самый бюджетный вариант восьмидневной экскурсионной поездки стоит 170 тысяч рублей с человека, не считая транспортные расходы.

Ранее российским туристам рассказали о новых способах попасть в Европу. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что они смогут отправиться в круиз по Средиземному морю из портов Турции, куда им удобно будет добраться прямыми рейсами.

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    Марина Черняк
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