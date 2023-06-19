У россиян появились новые способы попасть в Европу

АТОР: россияне смогут отправиться в круиз по Средиземному морю из портов Турции

Российским туристам рассказали о новых способах попасть в Европу. Предложения с вариантами морских путешествий появились на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В сообщении говорится, что россияне смогут отправиться в круиз по Средиземному морю из портов Турции, куда им удобно будет добраться на прямых рейсах. Туроператор PAC Group порекомендовал круиз «Солнечное Средиземноморье» на лайнере MSC Musica, который стартует из порта турецкого города Кушадасы. В маршрут входит посещение таких городов, как Хайфа (Израиль), Лимассол (Кипр) и Пирей (Греция), а также островов Санторини и Миконос (Греция). Восьмидневное морское путешествие обойдется от 918 евро (около 84 тысяч рублей) на двоих.

Из Стамбула стартует круиз «Панорама Средиземноморья» на лайнере MSC Splendida с посещением Триеста (Италия), Катаколона (Греция), Пирея (Греция), Кушадасы (Турция), Бари (Италия), а также греческих островов Корфу, Миконоса и Санторини. Десятидневный круиз будет стоить от 1,4 тысячи евро (около 130 тысяч рублей) на двоих, включая портовый сбор. Столько же придется отдать за круиз «Классика Средиземноморья» на лайнере MSC World Europa с посещением Генуи (Италия), Неаполя (Италия), Мессины (Италия), Валлетты (Мальта), Барселоны (Испания) и Марселя (Франция).

Тем временем круизы по Азии с посещением Японии и Южной Кореи на лайнере MSC Bellissima обойдутся чуть дешевле. Стоимость самого короткого маршрута начинается от 809 евро (около 74 тысяч рублей) на двоих. Правда, отдельно придется оплатить перелет, сервисный сбор и визы.

Ранее турагент и создательница турфирмы «Инна Тур» Инна Аверьянова назвала россиянам достойную альтернативу пляжному отдыху за рубежом — она посоветовала провести летний отпуск на берегу Черного, Каспийского или Азовского морей. По ее словам, многие популярные туристические направления для российских туристов больше недоступны, поэтому в выигрышном положении оказались в первую очередь отечественные курорты.

