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19:36, 30 июня 2023Мир

В США захотели принять меры против ЧВК «Вагнер» в Африке

В Белом доме захотели принять меры против ЧВК «Вагнер» в Африке и в других регионах мира
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США намерены принять дальнейшие меры против ЧВК «Вагнер» в Африке и в других регионах мира. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует ТАСС.

«Мы продолжим работу с нашими партнерами и союзниками над устранением угроз, которые ЧВК "Вагнер" представляет в Африке и других местах», — сказал он, добавив, что в Вашингтоне при этом намерены «держать открытыми дополнительные возможности для привлечения ЧВК "Вагнер" к ответственности».

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Каналы для экстренных контактов между военными США и РФ остаются открытыми, несмотря на мятеж лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

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    Глеб Бажуткин
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