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13:47, 30 июня 2023Среда обитания

В России захотели ограничить сроки отключения горячей воды

Роспотребнадзор предложил ограничить сроки отключения горячей воды

Фото: Unsplash

В России захотели строже ограничить сроки отключения горячей воды. С предложением принять соответствующие поправки выступил Роспотребнадзор, проект постановления опубликован на федеральном портале правовых актов.

На данный момент соблюдение сроков носит рекомендательный характер. Ведомство предлагает указать в санитарных правилах и нормах (СанПиН), что ежегодное отключение горячей воды на профилактические ремонты не должно превышать 14 дней.

По действующим нормам поставщик горячей воды имеет право согласовать с муниципалитетом ремонт на более чем 14 дней, но в таком случае он будет обязан найти альтернативный источник горячего водоснабжения для жителей. При этом в ряде российских регионов срок отключения не доходит до двух недель. К примеру, в Москве отключение длится не более 10 дней, в то время как в 2011 году срок составлял 14 дней, а до этого — 21 день.

Ранее эксперт ОНФ Светлана Калинина объяснила необходимость ежегодно приостанавливать подачу горячей воды. По ее словам, без этого нельзя проверить и отремонтировать трубы.

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    Александра Качан
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