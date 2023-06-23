Необходимость отключать горячую воду летом на срок до двух недель объяснили

Эксперт ОНФ пояснила, что проверить и отремонтировать трубы нельзя без отключения воды

Горячую воду в летний период на срок до двух недель отключают по причине того, что коммуникации нельзя оставлять без внимания и без ремонта, и провести эти процедуры, не отключив ее, невозможно. Необходимость таких мер объяснили опрошенные «Московской газетой» специалисты.

«Почему отключают? Любой технический прибор имеет степень износа, каждый механизм требует к себе особого внимания и по техническому оснащению, по уходу – это называется "готовь сани летом"», — отметила эксперт Общественного народного фронта (ОНФ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства Светлана Калинина. Она добавила, что просмотр и ремонт котлов, а также очистка системы является обязательной задачей для управляющих компаний — в противном случае появляется риск прорывов труб зимой.

По словам директора профильного агентства «Штоллер Консалтинг» Михаила Попова, воду летом отключают во время ремонта — замены труб, насосных механизмов либо других агрегатов водоснабжения, а также по причине аварий или для профилактики. Попов подчеркнул, что трубы в России в основном отличаются недолговечностью, и в последние 10 лет износ коммуникаций в России составляет 60-70 процентов. Трубы хорошего качества нуждаются в ремонте раз в 5-10 лет, а более низкого — чаще. Эксперт рассказал, что в России трубы в основном производят на китайском оборудовании, которое уступает по качеству труднодоступному и дорогостоящему европейскому. При этом для того, чтобы наладить выпуск долговечных труб в стране, потребуется серьезное финансирование.

Еще одна выделенная Поповым причина, по которой летом россиянам отключают горячую воду — замена полипропиленовых труб на пластиковые. «Идет замена коммуникаций – но надо отметить, что у нас их много лет заменяли полипропиленовыми трубами. У полипропилена нет коррозии, но срок службы этого материала короткий: 10-15 лет», — рассказал он. Эксперт предрек рост числа коммунальных аварий в ближайшие годы из-за большого количества полипропиленовых труб в стране.

Что касается сроков отключения воды, то Калинина сообщила, что столь большая их длительность зачастую обусловлена тем, что ранее в стране строили дешевое социальное жилье с дешевыми коммунальными сетями. «Поэтому у нас есть огромное количество кварталов на транзитных системах теплоснабжения — когда от котельной идет труба по всей улице, и вода по стоякам заведена в дома. В таких случаях технологически не получится воду выключить всего на три дня», — сообщила она.

В июне руководитель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков оценил запрет Роспотребнадзора отключать воду более чем на две недели. По его словам, потребители отнесутся к нему позитивно, однако предоставляющие коммунальные ресурсы организации могут оказаться не готовы к такому нововведению.