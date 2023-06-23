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12:16, 23 июня 2023Среда обитания

Запрет отключать воду более чем на две недели оценили

Член ТПП Широков: потребители позитивно оценят запрет отключать воду более чем на 14 дней

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Потребители позитивно оценят запрет Роспотребнадзора отключать горячую воду более чем на две недели, но предоставляющие коммунальные ресурсы организации могут оказаться не готовы к такому нововведению, заявил руководитель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков изданию NEWS.ru.

«Здесь вопросы, связанные с опрессовкой, заменой труб. Региональным руководителям придется тщательнее следить за каждым объектом, на котором будут отключать воду. Тот или иной вид технической работы может не вписываться в сроки, которые будет устанавливать Роспотребнадзор», — заявил он.

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Широков напомнил, что износ коммунальной инфраструктуры по стране очень высокий — он составляет 80 процентов. Неизвестно, смогут ли мастера укладываться в предлагаемый Роспотребнадзором срок, учитывая такое состояние труб, сказал он. Кроме того, проводимые в ускоренном режиме технические работы будут стоить дороже.

Член ТПП также рассказал, что в Москве, например, ремонт труб сейчас проводят за 10 дней, а не за 20, как это было раньше. При этом жители Тюмени, Самары, Кургана, Саратова, Мурманска и других городов часто остаются без горячей воды на протяжении нескольких месяцев. «Так происходит, если много лет не выделять средства на поддержание труб в рабочем состоянии», — сообщил он.

Запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на две недели ранее предложили в Роспотребнадзоре. В ведомстве начали разрабатывать соответствующие поправки. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявлял, что на профилактические работы в котельной хватит и десяти дней.

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    Мария Черкасова
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