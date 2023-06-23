Запрет отключать воду более чем на две недели оценили

Член ТПП Широков: потребители позитивно оценят запрет отключать воду более чем на 14 дней

Потребители позитивно оценят запрет Роспотребнадзора отключать горячую воду более чем на две недели, но предоставляющие коммунальные ресурсы организации могут оказаться не готовы к такому нововведению, заявил руководитель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков изданию NEWS.ru.

«Здесь вопросы, связанные с опрессовкой, заменой труб. Региональным руководителям придется тщательнее следить за каждым объектом, на котором будут отключать воду. Тот или иной вид технической работы может не вписываться в сроки, которые будет устанавливать Роспотребнадзор», — заявил он.

Широков напомнил, что износ коммунальной инфраструктуры по стране очень высокий — он составляет 80 процентов. Неизвестно, смогут ли мастера укладываться в предлагаемый Роспотребнадзором срок, учитывая такое состояние труб, сказал он. Кроме того, проводимые в ускоренном режиме технические работы будут стоить дороже.

Член ТПП также рассказал, что в Москве, например, ремонт труб сейчас проводят за 10 дней, а не за 20, как это было раньше. При этом жители Тюмени, Самары, Кургана, Саратова, Мурманска и других городов часто остаются без горячей воды на протяжении нескольких месяцев. «Так происходит, если много лет не выделять средства на поддержание труб в рабочем состоянии», — сообщил он.

Запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на две недели ранее предложили в Роспотребнадзоре. В ведомстве начали разрабатывать соответствующие поправки. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявлял, что на профилактические работы в котельной хватит и десяти дней.