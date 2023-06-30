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10:26, 30 июня 2023Силовые структуры

Верховный суд попросили рассмотреть второе дело Фургала в Москве или Подмосковье

Генпрокуратура попросила Верховный суд рассмотреть дело Фургала в Москве или Подмосковье

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Генпрокуратура попросила Верховный суд России рассмотреть второе дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москве или Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

При этом защита настаивает на том, чтобы дело было рассмотрено в Хабаровском крае.

Отмечается, что 30 июня Верховный суд должен решить вопрос о продлении меры пресечения и определить подсудность дела.

Экс-губернатору вменяется хищение средств из МСП Банка. По данным прокуратуры, Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года путем махинаций похитил свыше 2 миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, а затем легализовал их. Экс-губернатору и девяти фигурантам дела, помимо мошенничества, вменяется организация преступного сообщества, незаконная предпринимательская деятельность, злоупотребление полномочиями и отмывание преступных доходов.

Фургал был осужден по приговору Люберецкого суда к 22 годам лишения свободы по первому делу.

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    Елизавета Новикова
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