Верховный суд попросили рассмотреть второе дело Фургала в Москве или Подмосковье

Генпрокуратура попросила Верховный суд рассмотреть дело Фургала в Москве или Подмосковье

Генпрокуратура попросила Верховный суд России рассмотреть второе дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москве или Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

При этом защита настаивает на том, чтобы дело было рассмотрено в Хабаровском крае.

Отмечается, что 30 июня Верховный суд должен решить вопрос о продлении меры пресечения и определить подсудность дела.

Экс-губернатору вменяется хищение средств из МСП Банка. По данным прокуратуры, Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года путем махинаций похитил свыше 2 миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, а затем легализовал их. Экс-губернатору и девяти фигурантам дела, помимо мошенничества, вменяется организация преступного сообщества, незаконная предпринимательская деятельность, злоупотребление полномочиями и отмывание преступных доходов.

Фургал был осужден по приговору Люберецкого суда к 22 годам лишения свободы по первому делу.