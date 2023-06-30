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12:02, 30 июня 2023Наука и техника

В России представили модернизированный «Взор»

В России представили модернизированный разведывательный комплекс «Взор»

Кадр: канал «Mash» на Дзене

В России представили модернизированный разведывательный комплекс «Взор», который применяется в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС на проходящей в Москве выставке «Экипировка» сообщил представитель компании-разработчика.

По его словам, «Взор» представляет собой альтернативу дронам-разведчикам, позволяя оперативно оценить обстановку и провести рекогносцировку. Соответствующие данные боец получает через планшет.

«На выставке представлено два варианта комплекса, в том числе модернизированный вариант. В этом году комплекс был адаптирован для хранения и применения в условиях экстремальных температур — от минус 30 градусов», — сказал собеседник.

Главной особенностью изделия разработчик назвал одноразовость его применения. «Комплекс улетел — и все, его стоимость существенно ниже, чем у дронов-разведчиков известных производителей. В настоящее время наш комплекс успешно применяется в зоне СВО», — уточнил собеседник.

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По его словам, разработка не имеет аналогов.

В мае компания «Стилсофт» на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 в Минске, продукцию которой представляет «Рособоронэкспорт», продемонстрировала обновленную версию мобильного комплекса технического наблюдения «Скорпион».

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    Иван Потапов
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