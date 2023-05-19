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13:37, 19 мая 2023Наука и техника

«Рособоронэкспорт» представил обновленный комплекс «Скорпион» в Минске

«Рособоронэкспорт» представил обновленный комплекс наблюдения «Скорпион» на MILEX-2023

Фото: «Стилсофт»

Компания «Стилсофт», продукцию которой представляет «Рособоронэкспорт», продемонстрировала обновленную версию мобильного комплекса технического наблюдения «Скорпион» на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 в Минске, сообщает ТАСС.

«Это система дальнего тепловизионного наблюдения для охраны больших открытых пространств и протяженных периметров. Используется в интересах спецслужб», — рассказал представитель компании на стенде «Рособоронэкспорта».

Он отметил, что один комплекс может закрывать область до 20 километров. Дальность обнаружения дневной камерой «Скорпиона» составляет 10 километров, а тепловизором — 7,5 километра. Поворотная платформа обеспечивает обзор на 360 градусов.

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По словам специалиста, комплекс выполнен на базе автомобиля повышенной проходимости. Дальность передачи данных составляет 30 километров, что более чем втрое превышает дальность прошлой версии. Также комплекс получил систему тепловизионного вождения с тепловизорами в передней части автомобиля. Она позволяет вести машину в полной темноте, без использования фар. Представитель компании уточнил, что доработки выполнили в интересах военной разведки.

В марте стало известно, что специалисты Оптико-механического конструкторского бюро «Астрон» разработали комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост-4Т» с интеллектуальной аналитикой.

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Даниил Иринин
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