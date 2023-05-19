«Рособоронэкспорт» представил обновленный комплекс «Скорпион» в Минске

«Рособоронэкспорт» представил обновленный комплекс наблюдения «Скорпион» на MILEX-2023

Компания «Стилсофт», продукцию которой представляет «Рособоронэкспорт», продемонстрировала обновленную версию мобильного комплекса технического наблюдения «Скорпион» на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 в Минске, сообщает ТАСС.

«Это система дальнего тепловизионного наблюдения для охраны больших открытых пространств и протяженных периметров. Используется в интересах спецслужб», — рассказал представитель компании на стенде «Рособоронэкспорта».

Он отметил, что один комплекс может закрывать область до 20 километров. Дальность обнаружения дневной камерой «Скорпиона» составляет 10 километров, а тепловизором — 7,5 километра. Поворотная платформа обеспечивает обзор на 360 градусов.

По словам специалиста, комплекс выполнен на базе автомобиля повышенной проходимости. Дальность передачи данных составляет 30 километров, что более чем втрое превышает дальность прошлой версии. Также комплекс получил систему тепловизионного вождения с тепловизорами в передней части автомобиля. Она позволяет вести машину в полной темноте, без использования фар. Представитель компании уточнил, что доработки выполнили в интересах военной разведки.

В марте стало известно, что специалисты Оптико-механического конструкторского бюро «Астрон» разработали комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост-4Т» с интеллектуальной аналитикой.