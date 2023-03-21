В России разработали комплекс разведки с дроном

ОКБ «Астрон» разработало комплекс тепловизионной разведки с дроном БПЛА400Т

Специалисты Оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) «Астрон» разработали комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост-4Т» с интеллектуальной аналитикой. Система получила квадрокоптер БПЛА400Т. Об этом генеральный директор ОКБ Владимир Попов сообщил ТАСС.

По его словам, российская армия использует различные оптико-электронные средства сбора информации о местности, включая тепловизионные. Глава ОКБ отметил, что эти комплексы могут обеспечить либо большое поле зрения, либо высокую детализацию изображения.

«Мы подумали, что интегрирование "летающего тепловизора" в состав наземной системы наблюдения позволит нестандартно и довольно элегантно решить эту дилемму», — сказал Попов.

«Блокпост-4Т» получил единую систему управления и приема изображения с выводом его на монитор. Наземные тепловизионные станции комплекса могут обнаружить человека на расстоянии до 800 метров и автомобиль — до двух километров. Встроенная видеоаналитика выделяет обнаруженные объекты на экране. После этого в нужный район отправляют дрон, способный распознавать обнаруженные цели на расстоянии до шести километров.

Попов отметил, что испытания комплекса состоялись, а в настоящее время производят первые образцы. В состав комплекса «Блокпост-4Т» входит до четырех наземных тепловизионных камер с креплением на треноге или другой опоре, а также беспилотная тепловизионная система для доразведки, распознавания целей и корректировки огня.

Ранее гендиректор Владимир Попов сообщал, что в ОКБ «Астрон» работают над повышением помехозащищенности каналов связи, уменьшением размеров и увеличением дальности полета БПЛА400Т.