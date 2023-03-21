Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:13, 21 марта 2023Наука и техника

В России разработали комплекс разведки с дроном

ОКБ «Астрон» разработало комплекс тепловизионной разведки с дроном БПЛА400Т

Фото: ОКБ «Астрон»

Специалисты Оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) «Астрон» разработали комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост-4Т» с интеллектуальной аналитикой. Система получила квадрокоптер БПЛА400Т. Об этом генеральный директор ОКБ Владимир Попов сообщил ТАСС.

По его словам, российская армия использует различные оптико-электронные средства сбора информации о местности, включая тепловизионные. Глава ОКБ отметил, что эти комплексы могут обеспечить либо большое поле зрения, либо высокую детализацию изображения.

«Мы подумали, что интегрирование "летающего тепловизора" в состав наземной системы наблюдения позволит нестандартно и довольно элегантно решить эту дилемму», — сказал Попов.

«Блокпост-4Т» получил единую систему управления и приема изображения с выводом его на монитор. Наземные тепловизионные станции комплекса могут обнаружить человека на расстоянии до 800 метров и автомобиль — до двух километров. Встроенная видеоаналитика выделяет обнаруженные объекты на экране. После этого в нужный район отправляют дрон, способный распознавать обнаруженные цели на расстоянии до шести километров.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Попов отметил, что испытания комплекса состоялись, а в настоящее время производят первые образцы. В состав комплекса «Блокпост-4Т» входит до четырех наземных тепловизионных камер с креплением на треноге или другой опоре, а также беспилотная тепловизионная система для доразведки, распознавания целей и корректировки огня.

Ранее гендиректор Владимир Попов сообщал, что в ОКБ «Астрон» работают над повышением помехозащищенности каналов связи, уменьшением размеров и увеличением дальности полета БПЛА400Т.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Starlink заблокировала использование ВСУ терминалов над новыми регионами России
Родители раненной ножом школьницы потребовали от лицея в Химках миллионы рублей
В США распространилась опасная грибковая инфекция
Валерия Меладзе захотели признать иноагентом
Посетитель умер в кафе в российском ТЦ
Бойцы ВСУ смогут бесплатно воспользоваться криобанками
Раскрыта причина любви мужчин к приталенным костюмам
Корабли ВМС Дании замечены около «Северных потоков»
На Украине связали работу систем ПВО в России с черной магией
СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.