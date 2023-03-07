Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:55, 7 марта 2023Наука и техника

В России модернизируют «летающий тепловизор»

Глава ОКБ «Астрон» Попов рассказал о планах модернизировать квадрокоптер БПЛА400Т

Фото: ОКБ «Астрон»

Создатели первого квадрокоптера с отечественным тепловизором БПЛА400Т, который применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), работают над модернизацией беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом ТАСС сообщил гендиректор оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) «Астрон» Владимир Попов.

«На первом этапе все наши действия были подчинены одному требованию — быстрее и как можно быстрее. Параллельно наращиванию количества мы работаем над повышением характеристик, таких как помехозащищенность каналов связи, уменьшение размеров, увеличение дальности полета и других. Но все-таки самое главное сейчас — это количество», — сказал глава ОКБ.

По его словам, важнейшей особенностью беспилотников является возможность нести многоканальные оптико-электронные станции и передавать изображение оператору в режиме реального времени. Попов отметил, что дроны интегрированы в единую систему управления тактического звена, что позволяет ускорить передачу данных штабам и огневым средствам. «Опыт показал, что такие БПЛА, особенно способные действовать ночью или в условиях плохой видимости, сейчас крайне востребованы», — добавил он.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

БПЛА400Т предназначен для тактической разведки и патрулирования. Гендиректор ОКБ «Астрон» уточнил, что беспилотник получил отечественное программное обеспечение и тепловизионную камеру, которая позволяет обнаруживать ночью транспортные средства и людей. По его словам, отзывы о квадрокоптере из зоны СВО хорошие.

В августе 2022 года представитель ОКБ «Астрон» Александр Бубнов рассказал, что предприятие, которое является единственным отечественным производителем тепловизионных модулей и детекторов, серийно поставляет БПЛА400Т в Вооруженные силы России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Киев назвал участников диверсии на белорусском аэродроме
Блогерше Lerchek предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов
Женщина 20 лет притворялась психиатром и присвоила миллионы рублей
Седокова показала тело в бикини после критики ее внешности
В России запустили проект о выдающихся женщинах
В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ
Перечислены самые популярные смартфоны 2022 года
Первоклассница отравилась марихуаной в московской школе
На Украине одобрили выход из соглашения с Россией о пограничном контроле
Производитель Persil пообещал уйти из России до конца марта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.