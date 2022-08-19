В России рассказали об отечественных тепловизорах для беспилотников

В КБ «Астрон» рассказали о применяемых в ходе СВО российских тепловизорах для дронов

Российские военные используют беспилотники с тепловизорами отечественного производства в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. О поставках дронов с российскими агрегатами рассказал РИА Новости представитель конструкторского бюро (КБ) «Астрон» Александр Бубнов.

«В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути, наш БПЛА-400Т и есть — летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС и применяется в СВО», — сказал представитель КБ. Он отметил, что «Астрон» является единственным отечественным производителем тепловизионных модулей и детекторов.

Бубнов добавил, что до конца 2022 года «Астрон» изготовит для нужд армии тысячу беспилотников с тепловизорами. Мощности предприятия позволяют производить до пяти тысяч дронов в год.

Отмечается, что камера БПЛА-400Т с углом обзора 90 градусов позволяет обнаружить живую силу противника на дистанции до 400 метров, а транспортные средства дрон «видит» на расстоянии до 1000 метров. Продолжительность полета аппарата составляет 45 минут, а максимальная высота — до трех километров.

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