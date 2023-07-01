Зеленский поручил Залужному усилить белорусское направление

Президент Украины Зеленский поручил главкому ВСУ Залужному усилить белорусское направление

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному усилить белорусское направление. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что он провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС. В ходе ставки украинский лидер заслушал доклады Залужного, украинских командующих Сухопутными войсками Александра Сырского, оперативно-стратегической группировки «Таврия» Александра Тарнавского и Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. «Решением ставки — главкому Залужному и командующему "Севера" Наеву — выполнить комплекс мер по усилению этого направления», — говорится в сообщении.

Ранее Валерий Залужный заявил, что находится на постоянной связи с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. «У нас есть договоренность: мы на связи 24 часа в сутки семь дней в неделю», — рассказал он.