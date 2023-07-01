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21:37, 1 июля 2023Бывший СССР

Зеленский поручил Залужному усилить белорусское направление

Президент Украины Зеленский поручил главкому ВСУ Залужному усилить белорусское направление

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному усилить белорусское направление. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что он провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС. В ходе ставки украинский лидер заслушал доклады Залужного, украинских командующих Сухопутными войсками Александра Сырского, оперативно-стратегической группировки «Таврия» Александра Тарнавского и Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. «Решением ставки — главкому Залужному и командующему "Севера" Наеву — выполнить комплекс мер по усилению этого направления», — говорится в сообщении.

Ранее Валерий Залужный заявил, что находится на постоянной связи с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. «У нас есть договоренность: мы на связи 24 часа в сутки семь дней в неделю», — рассказал он.

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    Марина Совина
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