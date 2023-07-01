В Москве нашли повисший на дереве беспилотник

Shot: житель Москвы нашел застрявший в ветках дерева беспилотник

В Москве нашли повисший на дереве беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Устройство обнаружил местный житель, сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина увидел дрон на одном из деревьев в районе Северное Измайлово. Квадрокоптер застрял между веток около подъезда дома на Никитинской улице. По данным канала, горожанин снял необычную находку и положил ее в пакет.

После россиянин вызвал экстренные службы. Специалисты направились на место происшествия.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область. Дрон был запущен утром 30 июня и замечен в небе над российско-украинской границей. Пограничники посадили аппарат на землю с помощью антидронового ружья в районе села Горналь.

Новью 28 июня два начиненные взрывчаткой беспилотника атаковали контрольно-пропускной пункт «Суджа» в Курской области. Один из дронов сбили, применив огнестрельное оружие.