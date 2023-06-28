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07:21, 28 июня 2023Россия

Беспилотники атаковали КПП в Курской области

Mash: два беспилотника со взрывчаткой атаковали КПП «Суджа» в Курской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Два беспилотника атаковали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Суджа» в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, начиненные взрывчаткой дроны атаковали КПП в ночь на 28 июня. Один из аппаратов был сбит огнестрельным оружием. В результате произошедшего есть незначительные разрушения, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат пытался атаковать нефтебазу в Курске. Дрон самолетного типа оказался на территории нефтебазы в приграничном российском регионе, но не сдетонировал. В результате пострадавших нет, разрушений на земле также удалось избежать. Еще один беспилотник врезался в дерево в селе Пушкарное Курской области.

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    Марина Совина
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