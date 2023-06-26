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10:24, 26 июня 2023Россия

Украинский беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Курске

Shot: украинский БПЛА пытался атаковать нефтебазу в Курске, пострадавших нет

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать нефтебазу в Курске. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, все случилось в ночь на понедельник, 26 июня. Дрон самолетного типа оказался на территории нефтебазы в приграничном российском регионе, но не сдетонировал. Пострадавших нет, разрушений на земле также удалось избежать.

Кроме того, как утверждает Shot, еще один беспилотник врезался в дерево в селе Пушкарное Курской области — недалеко от водонапорной башни. Разрушений там не было выявлено.

Власти Курской области произошедшее пока не комментировали.

25 июня сообщалось, что со стороны Украины обстреляли сахарный завод в курском поселке Теткино. Предприятие расположено в 1,5 километра от границы. В здание завода попало шесть артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.

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    Анна Щербакова
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