Украинский беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Курске

Shot: украинский БПЛА пытался атаковать нефтебазу в Курске, пострадавших нет

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать нефтебазу в Курске. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, все случилось в ночь на понедельник, 26 июня. Дрон самолетного типа оказался на территории нефтебазы в приграничном российском регионе, но не сдетонировал. Пострадавших нет, разрушений на земле также удалось избежать.

Кроме того, как утверждает Shot, еще один беспилотник врезался в дерево в селе Пушкарное Курской области — недалеко от водонапорной башни. Разрушений там не было выявлено.

Власти Курской области произошедшее пока не комментировали.

25 июня сообщалось, что со стороны Украины обстреляли сахарный завод в курском поселке Теткино. Предприятие расположено в 1,5 километра от границы. В здание завода попало шесть артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.

