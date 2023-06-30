Украинский беспилотник попытался атаковать приграничный российский регион

BAZA: украинский беспилотник пытался атаковать Курскую область

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

По информации канала, беспилотник самолетного типа был запущен утром 30 июня. Аппарат был обнаружен в небе над российско-украинской границей.

Пограничники приземлили аппарат с помощью антидронового ружья в районе села Горналь. По данным из открытых источников, окраина этого села находится в трехстах метрах от государственной границы. Пострадавших нет.

В ночь на 28 июня два беспилотника со взрывчаткой атаковали контрольно-пропускной пункт «Суджа» в Курской области. Один из дронов сбили, применив огнестрельное оружие. Также сообщалось о незначительных разрушениях после атаки БПЛА.

