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19:51, 30 июня 2023Россия

Украинский беспилотник попытался атаковать приграничный российский регион

BAZA: украинский беспилотник пытался атаковать Курскую область

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

По информации канала, беспилотник самолетного типа был запущен утром 30 июня. Аппарат был обнаружен в небе над российско-украинской границей.

Пограничники приземлили аппарат с помощью антидронового ружья в районе села Горналь. По данным из открытых источников, окраина этого села находится в трехстах метрах от государственной границы. Пострадавших нет.

В ночь на 28 июня два беспилотника со взрывчаткой атаковали контрольно-пропускной пункт «Суджа» в Курской области. Один из дронов сбили, применив огнестрельное оружие. Также сообщалось о незначительных разрушениях после атаки БПЛА.

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    Алан Босиков
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