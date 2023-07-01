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21:24, 1 июля 2023Россия

Раскрыты подробности происшествия с воздушным шаром

МВД Дагестана: воздушный шар с людьми на борту не упал, а совершил экстренную посадку

Кадр: Telegram-канал Baza

Воздушный шар с людьми на борту не упал, а совершил экстренную посадку. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Дагестана.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-Тау. Воздушный шар посадил сам пилот. Однако он не уточнил, какие причины вынудили совершить экстренную посадку. На борту также находились три пассажира.

О происшествии стало известно ранее 1 июля. Сообщалось, что в результате пострадали четыре человека, у некоторых из них зафиксированы серьезные травмы.

В июле прошлого года сообщалось, что в Луксоре на юге Египта во время экскурсии над древнеегипетскими памятниками упал воздушный шар с 28 туристами. Аппарат опустился на землю с высоты 60 метров, совершив жесткую посадку.

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    Марина Совина
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