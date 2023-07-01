Воздушный шар с людьми на борту упал в российском городе

Baza: в Махачкале воздушный шар с людьми на борту ударился о скалу и упал

Воздушный шар с людьми на борту упал в Дагестане. Об этом в субботу, 1 июля, пишет издание Baza в Telegram.

По его информации, шар ударился о скалу Тарки-Тау в городе Махачкала. В результате пострадали четыре человека, у некоторых из них зафиксированы серьезные травмы.

В свою очередь Telegram-канал «112» добавил, что на место случившегося едут экстренные службы, прокуратура проводит проверку.

В ГУ МВД по республике изданию «Подъем» подтвердили факт произошедшего. «В полицию и МЧС никто не обращался. Как сообщает пилот, это было не падение, а была аварийная посадка», — заключили там.

В июле прошлого года сообщалось, что в Луксоре на юге Египта во время экскурсии над древнеегипетскими памятниками упал воздушный шар с 28 туристами. Аппарат опустился на землю с высоты 60 метров, совершив жесткую посадку.