В Египте упал воздушный шар с туристами

Двое туристов пострадали после падения воздушного шара с высоты 60 метров в Луксоре

В Луксоре на юге Египта во время экскурсии над древнеегипетскими памятниками упал воздушный шар с 28 туристами. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в министерстве гражданской авиации страны, инцидент произошел после группового взлета шаров: один из них отклонился в сторону другого из-за сильного ветра, в результате чего аэростат порвался. Воздушный шар опустился на землю с высоты 60 метров, совершив жесткую посадку.

Отмечается, что два человека получили травмы, пострадавшие туристы были доставлены в больницу для осмотра специалистами. В настоящее время все полеты на воздушных шарах приостановлены до расследования аварии специалистами.

В октябре 2021 года в сети появилось видео, как израильтянин неудачно зацепился за трос аэростата и вместе с ним поднялся на высоту. Мужчина погиб на глазах очевидцев, сорвавшись с высоты на проезжающий автомобиль.