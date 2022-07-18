В Египте упал воздушный шар с туристами
В Луксоре на юге Египта во время экскурсии над древнеегипетскими памятниками упал воздушный шар с 28 туристами. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточнили в министерстве гражданской авиации страны, инцидент произошел после группового взлета шаров: один из них отклонился в сторону другого из-за сильного ветра, в результате чего аэростат порвался. Воздушный шар опустился на землю с высоты 60 метров, совершив жесткую посадку.
Отмечается, что два человека получили травмы, пострадавшие туристы были доставлены в больницу для осмотра специалистами. В настоящее время все полеты на воздушных шарах приостановлены до расследования аварии специалистами.
В октябре 2021 года в сети появилось видео, как израильтянин неудачно зацепился за трос аэростата и вместе с ним поднялся на высоту. Мужчина погиб на глазах очевидцев, сорвавшись с высоты на проезжающий автомобиль.