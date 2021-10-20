Мужчина неудачно зацепился за трос воздушного шара и погиб на глазах очевидцев

Мужчина повис на тросе воздушного шара, который поднялся в небо, и погиб на глазах очевидцев, сорвавшись с высоты. Видео и подробности произошедшего опубликовал The Times of Israel.

Происшествие случилось во вторник, 19 октября, недалеко от города Афула в Израиле. Согласно отчету местной полиции, 28-летний Йогев Коэн (Yogev Cohen), который был членом экипажа воздушного шара, по случайному стечению обстоятельств неудачно зацепился за трос аэростата и вместе с ним поднялся на высоту.

На кадрах, которые сняты из окна проезжающей мимо машины, видно, как Коэн висит за бортом воздушного шара, зацепившись за каркас корзины. Отмечается, что находившиеся на дирижабле туристы и другие члены экипажа поняли, что происходит, но не успели сориентироваться и остановить полет. Они также попытались поднять израильтянина на борт, однако он сорвался с высоты на проезжающий автомобиль.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали мгновенную смерть Коэна. Помощь пассажирам автомобиля, на который упал мужчина, не понадобилась. Полиция начала расследование обстоятельств несчастного случая.