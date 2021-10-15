Мужчина поехал смотреть на диких животных и был растоптан слоном на глазах сына

Пожилой мужчина отправился в Зимбабве, чтобы посмотреть на диких животных, однако был насмерть растоптан слоном на глазах сына. Об этом сообщает Daily Mail.

71-летний Майкл Бернард Уолш (Michael Bernard Walsh) приезжал в Зимбабве из ЮАР на протяжении 35 лет ради сафари. Однако в этот раз во время прогулки слон набросился на туриста. По данным издания, его 41-летний сын успел спрятаться в припаркованной поблизости машине, в то время как сам Уолш не добежал до нее 30 метров.

«К сожалению, он был слишком немощен, чтобы быстро добежать до автомобиля и укрыться там. Его сыну пришлось наблюдать страшную картину, как его отца убивает слон», — рассказал представитель Управления парков и дикой природы Зимбабве Тинаши Фараво (Tinashe Farawo) и добавил, что это уже второй подобный случай в сафари-парке за неделю.

Он также рассказал, что за последнее время слоны стали агрессивнее — животные совершают набеги на соседние поселения в поисках воды и пропитания.

Ранее в августе 71-летняя туристка поскользнулась у края 70-метрового обрыва в Турции и разбилась насмерть на глазах семьи. Несчастный случай произошел в провинции Артвин на северо-востоке страны. На размещенных в сети кадрах видно, как группа хайкеров следует по узкой тропинке между деревьями к краю скалы. Спустя час после трагедии тело путешественницы обнаружили у подножья горы.