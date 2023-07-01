Российские разведчики совершили налет на опорный пункт ВСУ

РИА Новости: разведчики 85-й бригады ЮВО уничтожили пункт ВСУ около Белогоровки в ЛНР

Разведчики 85-й бригады Южного военного округа (ЮВО) совершили налет на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил РИА Новости участвовавший в операции боец с позывным «Демон».

По его словам, украинские военные не ожидали налета. «Заходили по тропам, заняли позиции и по команде начали работать. Они не ждали, а мы зашли тихо в ночи и заняли позиции», — рассказал собеседник агентства.

Ранее российский расчет РСЗО БМ-21 «Град» ударил по скоплению ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. Удар корректировался с помощью беспилотника.

До этого представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили семь атак ВСУ на донецком направлении. Украинская армия попыталась совершить прорыв в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка, Новокалиново, Первомайское и Марьинка.