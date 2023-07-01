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06:51, 1 июля 2023Бывший СССР

Спасение бойцами «Отважных» раненного под Кременной командира попало на видео

Стало известно о спасении бойцами «Отважных» раненного под Кременной командира

Бойцы группировки Вооруженных сил России «О» («Отважные») вытащили из-под обстрела своего командира, раненного в ходе боя. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео с закрепленной на шлеме камеры предоставил военнослужащий Центрального военного округа с позывным Алмаз. Он рассказал, что противник обстрелял их группу из автоматического гранатомета в районе Кременной. В результате командир Броха получил осколочные ранения в обе ноги и руку.

Несмотря на продолжающийся обстрел, Алмаз с сослуживцем оказали первую помощь и запросили эвакуацию. В итоге им удалось уйти без потерь.

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    Марина Совина
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