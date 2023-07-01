Спасение бойцами «Отважных» раненного под Кременной командира попало на видео

Стало известно о спасении бойцами «Отважных» раненного под Кременной командира

Бойцы группировки Вооруженных сил России «О» («Отважные») вытащили из-под обстрела своего командира, раненного в ходе боя. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео с закрепленной на шлеме камеры предоставил военнослужащий Центрального военного округа с позывным Алмаз. Он рассказал, что противник обстрелял их группу из автоматического гранатомета в районе Кременной. В результате командир Броха получил осколочные ранения в обе ноги и руку.

Несмотря на продолжающийся обстрел, Алмаз с сослуживцем оказали первую помощь и запросили эвакуацию. В итоге им удалось уйти без потерь.