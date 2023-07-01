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21:00, 1 июля 2023Мир

Отношения США и Китая описали советским анекдотом

Китаист Александр Лукин описал политику США в отношении Китая советским анекдотом

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Нынешнюю позицию США в отношении Китая можно описать анекдотом про советскую дипломатию: «мое — это мое, а вот по твоему давай вести переговоры». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ и научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН.

По мнению китаиста, Вашингтон занял неконструктивную позицию, требуя от Китая уступок, но при этом отказываясь от любых компромиссов со своей стороны. Подобные ультиматумы могут сработать только в отношении более слабого собеседника. «Но Китай не такой, он практически равен США по влиянию. Поэтому Вашингтон и надавить не может на Пекин, опасаясь последствий, и на уступки пойти не может по внутренним причинам. Получается тупик», — объяснил Лукин.

Специалист подчеркнул, что для разрядки отношений США необходимо смириться с существованием Китая в его нынешнем виде и прекратить попытки повлиять на его политическое и экономическое развитие. «Им не обязательно способствовать китайскому развитию, но хотя бы начать вести себя нормально, как с другими странами, равными себе, развивать взаимовыгодное сотрудничество и торговлю», — подчеркнул он.

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Ранее между США и Китаем разгорелся скандал после того, как американский президент Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором на мероприятии по сбору средств для его предвыборной кампании в Калифорнии. Он сообщил присутствовавшим, что Си «опозорился», потому что якобы не знал, что на китайском аэростате, сбитом над американской территорией в феврале, находилось шпионское оборудование «на два товарных вагона». В Пекине жестко раскритиковали заявления американского лидера, назвав их политической провокацией, и предупредили о плачевных последствиях для Вашингтона.

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    Валентина Шварцман
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