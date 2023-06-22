Слова Байдена о Си Цзиньпине сочли провокацией и пригрозили последствиями

Китайская дипмиссия в Вашингтоне назвала провокацией слова Байдена о Си Цзиньпине

Слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине Пекин воспринимает как политическую провокацию. Так на заявление главы Белого дома, согласно источнику CNN, отреагировали в китайской дипмиссии в Вашингтоне.

Собеседник телеканала указал на тот факт, что в прошлом американский лидер утверждал, будто США уважают китайскую систему и не стремятся ее изменить. «Недавние безответственные заявления о китайской политической системе и высшем руководителе не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны», — подчеркнул он.

Дипломат счел, что Вашингтону следует отказаться от высказываний Байдена, если он хочет избежать последствий, с которыми рискует столкнуться.

Ранее сообщалось, что американским чиновникам пришлось оправдываться за слова Байдена о Си Цзиньпине.

Скандал спровоцировали слова американского лидера, сказанные на встрече по сбору средств для его предвыборной кампании в Калифорнии, во время которой Байден назвал Си Цзиньпина диктатором.

В свою очередь, в МИД Китая заявили, что слова президента Байдена чрезвычайно безответственны, являются нарушением дипломатического этикета и открытой политической провокацией. В ведомстве также подчеркнули, что выражают недовольство и решительный протест.