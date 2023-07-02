Объем мышечной массы связали с болезнью Альцгеймера

BMJ Medicine: высокий объем мышечной массы снижает риск болезни Альцгеймера

Международная команда ученых связала объем мышечной массы с болезнью Альцгеймера. Оказалось, что у людей с более высоким уровнем мышечной массы снижен риск деменции. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Medicine.

В ходе исследования специалисты воспользовались методом менделеевской рандомизации, который помогает определить генетические варианты для определенного фактора риска. Для этого они изучили данные более 450 тысяч участников из базы британского биобанка, независимую выборку почти из 22 тысяч человек с болезнью Альцгеймера и 42 тысяч — без нее, дополнительную выборку из 7329 человек с болезнью Альцгеймера, 252 тысяч человек — без; и 269 тысяч человек, у которых исследовали гены и интеллект. Испытуемых подвергли процедуре биоимпеданса для оценки мышечной массы и жировой ткани в руках и ногах. Затем результаты скорректировали с учетом возраста, пола и генетических параметров.

Анализ показал, что 584 генетических варианта были связаны с мышечной массой; но ни один из них не был сосредоточен в области гена APOE, который ассоциируют с болезнью Альцгеймера. В общей сумме генетическими вариациями объясняли десять процентов разницы в мышечной массе рук и ног участников исследования.

Более высокая генетически обусловленная мышечная масса была связана со статистически значимым снижением риска этого вида деменции. Кроме того, у людей с большим объемом мышц фиксировалось лучшее выполнение когнитивных задач, однако это не объясняло защитный эффект от болезни Альцгеймера.