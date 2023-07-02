Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:33, 2 июля 2023Бывший СССР

Раскрыты подробности ликвидации на Украине родственника народного артиста России

MK.RU: российские артиллеристы накрыли блиндаж с грузинскими наемниками, где был Барабадзе

Фото: РИА Новости

Российские артиллеристы накрыли блиндаж с грузинскими наемниками под Артемовском, где находился родственник покойного народного артиста России Александра Пороховщикова Вахтанг Барабадзе. Такие подробности о ликвидации раскрыли источники MK.RU.

По данным собеседников издания, Барабадзе погиб сразу, еще несколько грузинских наемников в результате удара получили тяжелые ранения.

Отмечается, что Барабадзе перешел на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) около года назад. Боевого опыта у мужчины почти не было, кроме службы в армии. «Он приезжал в отпуск в Грузию, родные отговаривали его от новой поездки на Украину. Но Вахтанг никого не слушал, стоял на своем. Поеду — и все», — пояснили источники.

Ликвидировали Барабадзе еще в апреле, однако на протяжении более двух месяцев его тело не могли предать земле.

До этого стало известно, что с 2022 года Барабадзе числился в розыске за участие в военных действиях на стороне ВСУ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в боевых действиях в составе украинских войск. Под следствием оказались 160 бойцов из 33 государств.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Вучич заявил о нежелании Сербии присоединяться к антироссийским санкциям

    Мик Джаггер обручился с 35-летней балериной

    Пьяные мужчины избили молодых людей у станции метро в Москве

    Раскрыты подробности ликвидации на Украине родственника народного артиста России

    Охрана кортежа Байдена сбила курьера и попала на видео

    Зеленский посетил Одесскую область

    Винер призналась в участии в личной жизни воспитанниц

    Россиянин попытался сжечь несколько экземпляров Корана в мечети

    Вучич заявил о планах Косово синхронизировать нападение с атакой Украины

    Российский боец рассказал об активизации беспилотников ВСУ в районе Белогоровки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости