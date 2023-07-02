Раскрыты подробности ликвидации на Украине родственника народного артиста России

MK.RU: российские артиллеристы накрыли блиндаж с грузинскими наемниками, где был Барабадзе

Российские артиллеристы накрыли блиндаж с грузинскими наемниками под Артемовском, где находился родственник покойного народного артиста России Александра Пороховщикова Вахтанг Барабадзе. Такие подробности о ликвидации раскрыли источники MK.RU.

По данным собеседников издания, Барабадзе погиб сразу, еще несколько грузинских наемников в результате удара получили тяжелые ранения.

Отмечается, что Барабадзе перешел на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) около года назад. Боевого опыта у мужчины почти не было, кроме службы в армии. «Он приезжал в отпуск в Грузию, родные отговаривали его от новой поездки на Украину. Но Вахтанг никого не слушал, стоял на своем. Поеду — и все», — пояснили источники.

Ликвидировали Барабадзе еще в апреле, однако на протяжении более двух месяцев его тело не могли предать земле.

До этого стало известно, что с 2022 года Барабадзе числился в розыске за участие в военных действиях на стороне ВСУ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в боевых действиях в составе украинских войск. Под следствием оказались 160 бойцов из 33 государств.