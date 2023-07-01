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18:40, 1 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о ликвидации на Украине родственника народного артиста России

«МК»: наследник актера Пороховщикова Вахтанг Барабадзе ликвидирован под Артемовском

Фото: РИА Новости

Наследник покойного народного артиста России Александра Пороховщикова Вахтанг Барабадзе воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был ликвидирован в зоне боевых действий на окраине города Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом стало известно MK.RU.

Издание связалось с племянницей знаменитого артиста Натальей Дмитриевой — она узнала на фотографиях Барабадзе, который получил права на наследство именитого артиста. «Я не знала, что он воевал против России, забрав у русского родственника все. Какие двойные стандарты! За деньги Пороховщикова на фронт собрался. А наш суд отдал этой семье все наследство народного артиста России. Бумеранг догнал их семью», — заявила Дмитриева.

Отмечается, что несколько лет за наследство Пороховщикова шла борьба. В конце концов право наследования получил брат артиста Шота Барабадзе, проживающий в Грузии. Продажей имущества — двумя квартирами в Москве и домом — занимался его сын Вахтанг. Родственники утверждают, что Барабадзе-младший не церемонился с наследством, выкинув на помойку не только личные вещи, но и уникальные архивы актера, в том числе редкие фотографии.

С прошлого года Вахтанг Барабадзе числился в розыске за участие в военных действиях на стороне ВСУ. Позже стало известно, что человек с таким же именем был уничтожен российскими военнослужащими 4 апреля на окраине Артемовска. В конце мая тело 45-летнего мужчины доставили на родину.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в боевых действиях в составе украинских войск. Под следствием оказались 160 наемников из 33 стран.

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    Екатерина Улитина
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