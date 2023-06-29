Следственный комитет возбудил уголовное дело против 160 наемников из 33 стран

В России возбудили уголовное дело в отношении 160 наемников из 33 стран

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в боевых действиях в составе украинских войск. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным следствия, во взаимодействии с Минобороны России и рядом других служб собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и ряда других стран. Ведется уголовное преследование 160 наемников из 33 стран. Силовики продолжают осмотры населенных пунктов, атакованных ВСУ, и оценивают ущерб.

22 июня сообщалось, что СКР объявил в розыск 150 военных Вооруженных сил Украины за преступления против мирных жителей.