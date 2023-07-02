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17:43, 2 июля 2023Мир

Европа пригрозила нарушением ядерной сделки из-за поставок Ираном БПЛА в Россию

Европа может нарушить ядерную сделку из-за приписываемых Ирану поставок БПЛА в Россию

Фото: Yves Herman / Reuters

Великобритания, Германия и Франция пригрозили нарушением ядерной сделки. В качестве предлога для этого европейские страны хотят использовать приписываемые Ирану поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию, сообщает The Guardian.

По данным газеты, Европа не собирается снимать с Ирана ограничения на исследования, разработку и производство БПЛА, срок действия которых истекает 18 октября в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 2015 года. Еще одним поводом для нарушения ядерной сделки в указанных трех странах считают спекуляции в западной прессе о возможных поставках Ираном баллистических ракет России. В издании отмечают, что реакция иранских властей на подобные действия неизвестна.

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты оповестили Иран о сохранении санкций против ракетной программы страны. Продление ограничений станет первым значительным примером несоблюдения Великобританией, Германией и Францией условий ядерной сделки, считают специалисты. Однако решение о сохранении санкций должны поддержать все 27 стран-членов Евросоюза — этот вопрос еще не обсуждался.

В начале марта глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян возмутился отсутствием доказательств поставок республикой БПЛА в Россию. По его словам, Тегеран не поставляет вооружения ни одной из сторон российско-украинского конфликта.

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    Нина Ташевская
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