Европа пригрозила нарушением ядерной сделки из-за поставок Ираном БПЛА в Россию

Европа может нарушить ядерную сделку из-за приписываемых Ирану поставок БПЛА в Россию

Великобритания, Германия и Франция пригрозили нарушением ядерной сделки. В качестве предлога для этого европейские страны хотят использовать приписываемые Ирану поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию, сообщает The Guardian.

По данным газеты, Европа не собирается снимать с Ирана ограничения на исследования, разработку и производство БПЛА, срок действия которых истекает 18 октября в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 2015 года. Еще одним поводом для нарушения ядерной сделки в указанных трех странах считают спекуляции в западной прессе о возможных поставках Ираном баллистических ракет России. В издании отмечают, что реакция иранских властей на подобные действия неизвестна.

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты оповестили Иран о сохранении санкций против ракетной программы страны. Продление ограничений станет первым значительным примером несоблюдения Великобританией, Германией и Францией условий ядерной сделки, считают специалисты. Однако решение о сохранении санкций должны поддержать все 27 стран-членов Евросоюза — этот вопрос еще не обсуждался.

В начале марта глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян возмутился отсутствием доказательств поставок республикой БПЛА в Россию. По его словам, Тегеран не поставляет вооружения ни одной из сторон российско-украинского конфликта.