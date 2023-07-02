В Австрии усилили безопасность российских учреждений

Австрийские власти усилили безопасность российских учреждений

Австрийское правительство усилило безопасность российских и украинских учреждений на своей территории из-за попытки мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Александера Шалленберга в эфире телеканала ORF.

Дипломат отметил, что властям страны следует заботиться о сохранении стабильности, «когда самый большой сосед Европы переживает мятеж».

23 июня стало известно, что Евгений Пригожин приказал бойцам ЧВК занять здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также колонны с военной техникой бойцов «Вагнера» двинулись в сторону Москвы. Это произошло на фоне заявлений Пригожина об ударах Минобороны России по его подразделениям. Тогда на главу ЧВК завели уголовное дело.

При этом позднее в результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава ЧВК прекратил движение колонн на российской территории и вернул их в полевые лагеря. Тогда дело в отношении Пригожина было отменено.