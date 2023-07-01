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18:24, 1 июля 2023Россия

С «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге убрали вывеску

«Фонтанка»: с бизнес-центра в Петербурге убрали вывеску «ЧВК Вагнер Центр W»

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Со здания «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге, где неделей ранее на фоне мятежа главы частной военной компании Евгения Пригожина, прошли обыски, убрали вывеску. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет «Фонтанка» в Telegram.

В издании напомнили, что бизнес-центр в Невском районе на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы был торжественно открыт в ноябре прошлого года.

26 июня сообщалось, что организация продолжает работу в штатном режиме.

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Ранее сотрудники «ЧВК Вагнер Центра» раскрыли подробности недавних обысков. «Изъяли оборудование, компьютеры, жесткие диски, мерчи — флаги, кепки, энергетики. В пятницу [30 июня, спустя неделю] нам почти все вернули — целый КамАЗ нашей техники привезли», — сообщила руководитель пресс-службы центра Анна Замараева.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.

Позднее глава ЧВК после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить движение колонн на российской территории и вернуть их в полевые лагеря. Дело в отношении Пригожина было прекращено.

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    Варвара Кошечкина
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