В Ростове люди в камуфляже, в регионах усилили безопасность. Пригожин поговорил с генералами. Что известно о ситуации?

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усилении мер безопасности в столице

В Москве усилили меры безопасности. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах города. «Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», — подчеркнул политик. Он попросил граждан отнестись к этим мерам с пониманием.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил об усилении мер безопасности в регионе. Он допустил возможные проверки на дорогах на южном направлении, а также призвал воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за ее пределы. Воробьев отметил, что проводятся антитеррористические мероприятия, ситуация находится на контроле у правоохранительных органов и ФСБ. Губернатор попросил граждан сохранять спокойствие.

Ситуация в Ростове-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону появились люди с оружием без опознавательных знаков. Очевидцы сообщили изданию «161», что заметили людей в камуфляже в районе штаба ЮВО, главка МВД, УФСБ, городской администрации и одного из отделов полиции.

Утром 24 июня появилось видео, на котором Пригожин с платком на лице проходит по двору штаба ЮВО, а позднее беседует на скамейке с заместителем министра обороны России, генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

В областной столице отключили все городские веб-камеры, а власти отменили все запланированные массовые мероприятия. Губернатор Ростовской области призвал ростовчан воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома.

Угроза наступления ВСУ

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, на бахмутовском тактическом направлении сосредотачивают на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригады. В военном ведомстве отметили, что российские военнослужащие Южной группировки войск наносят удары по позициям противника силами авиации и артиллерии.

Также ВСУ ночью атаковали Курск при помощи дронов. Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что в небе над Курском работали наши системы противовоздушной обороны (ПВО). Атака беспилотников была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет.

С чего все началось

Реакция в регионах страны началась после того, как основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстреле тыловых лагерей ЧВК. Вскоре после этого в Telegram-канале Пригожина начали появляться голосовые сообщения, в одном из которых тот пригрозил «разобраться с Минобороны».

После этого ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении бизнесмена по факту организации вооруженного мятежа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о происходящем. По его словам, «принимаются все необходимые меры» в связи с ситуацией. Доклады главе государства поступают от Минобороны, ФСБ, Генеральной прокуратуры, МВД и Росгвардии, добавил Песков.

В свою очередь, Минобороны заявило, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Аналогичное заявление сделали в ФСБ.

В вышедшем в эфир ночью специальном выпуске новостей «Первого канала» видео из тылового лагеря назвали постановочным, указав на скорость, с которой Пригожин впервые прокомментировал его появление.