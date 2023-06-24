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12:22, 24 июня 2023Россия

На МКАДе сняли на видео колонну военных грузовиков

Колонна военных грузовиков на МКАДе попала на видео
Начало событий в новости В Ростове люди в камуфляже, в регионах усилили безопасность. Пригожин поговорил с генералами. Что известно о ситуации?

Колонна военных грузовиков на МКАДе попала на видео. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

На видео попали не менее десяти военных грузовиков — в некоторых из них находятся люди в камуфляжной форме.

На фоне действий главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в городе и Московской области введен режим контртеррористической операции. При этом, в столице, как объяснил мэр Сергей Собянин, передвижения по городу не затруднены, все службы города работают в полном объеме.

23 июня в отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли информацию Пригожина о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали заявления информационной провокацией. 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

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    Марк Леонов
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