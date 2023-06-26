Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остался под следствием из-за мятежа. Почему его дело не закрыли вопреки заявлениям Пескова?

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остался под следствием по делу о вооруженном мятеже в России

Уголовное дело в отношении главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, возбужденное по статье 279 («Вооруженный мятеж») УК РФ, до сих пор не прекращено. Следственное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России продолжает его расследование.

По данным источника издания «Коммерсантъ» в прокуратуре, постановление о возбуждении дела не было отменено, а значит, Пригожин остается под следствием. Источник отметил, что постановление не отменено из-за процессуальных норм, поскольку «для принятия такого решения прошло слишком мало времени».

О прекращении дела против Пригожина заявлял Песков

Вечером в субботу, 24 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против о вооруженном мятеже против Евгения Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» уедет в Белоруссию. По словам Пескова, гарантией ухода Пригожина в Белоруссию является слово президента России Владимира Путина.

Переговоры о прекращении мятежа вел Александр Лукашенко

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что глава государства весь день вел переговоры с Евгением Пригожиным о прекращении попытки мятежа.

Глава ЧВК согласился остановить продвижение колонн техники по территории России и объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

Позже президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу за работу по деэскалации ситуации вокруг «Вагнера».

Вооруженный мятеж в России продлился сутки

23 июня Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить в ответ силу. После этого ФСБ возбудила в отношении бизнесмена дело об организации вооруженного мятежа.

Позже бойцы ЧВК появились в Ростове-на-Дону, колонна с их техникой также была замечена на автодорогах на пути к Москве.

В некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции (КТО). Сутки спустя, вечером 24 июня, бойцы ЧВК «Вагнер» стали возвращаться в свои полевые лагеря.