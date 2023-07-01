Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:20, 1 июля 2023Россия

Раскрыты подробности обысков в «ЧВК Вагнер Центре»

В «ЧВК Вагнер Центр» спустя неделю вернули «КамАЗ» с изъятой во время обысков техникой

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Сотрудники «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге раскрыли подробности обысков, прошедших в здании после мятежа главы частной военной компании Евгения Пригожина. Об этом пишет MK.RU.

Руководитель пресс-службы центра Анна Замараева уточнила, что оперативные мероприятия прошли в субботу, 24 июня, и продлились до позднего вечера. Она добавила, что в центре в то время находились лишь охранники и диспетчер.

«Изъяли оборудование, компьютеры, жесткие диски, мерчи — флаги, кепки, энергетики. В пятницу [30 июня, спустя неделю] нам почти все вернули — целый "КамАЗ" нашей техники привезли», — сообщила собеседница издания. Замараева также рассказала, что сам Пригожин после недавних событий в «ЧВК Вагнер Центре» не появлялся.

Материалы по теме:
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остался под следствием из-за мятежа. Почему его дело не закрыли вопреки заявлениям Пескова?
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остался под следствием из-за мятежа. Почему его дело не закрыли вопреки заявлениям Пескова?
26 июня 2023
Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Основатель ЧВК «Вагнер» развернул колонны от Москвы. Что происходит?
Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Основатель ЧВК «Вагнер» развернул колонны от Москвы. Что происходит?
24 июня 2023
На фоне мятежа Пригожина в регионах усилили безопасность, в Ростове люди в камуфляже. Что известно о ситуации?
На фоне мятежа Пригожина в регионах усилили безопасность, в Ростове люди в камуфляже. Что известно о ситуации?
24 июня 2023

Ранее Пригожин лично заявил о ликвидации медиахолдинга «Патриот», в который входят издания РИА ФАН, «Невские новости» и другие медиа. Сотрудники изданий находятся в стадии увольнения, они были проинформированы об этом.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.

Позднее глава ЧВК после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить движение колонн на российской территории и вернуть их в полевые лагеря. Дело в отношении Пригожина было прекращено.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Пробка перед въездом на Крымский мост выросла до девяти километров

    Депутату Рады от партии Порошенко не смогли избрать меру пресечения

    Раскрыты подробности обысков в «ЧВК Вагнер Центре»

    Макрон перенес свой визит в Берлин на фоне беспорядков во Франции

    Кулеба призвал Запад не совершать ошибку Меркель

    Названы районы Москвы с самым большим ростом цен на аренду жилья летом

    Мэр Лиона попросил помощи полиции из-за беспорядков

    Завершившийся смертью прокурора Чувашии заплыв по Волге сняли на видео

    Эксперты дали советы по восстановлению сил после велопрогулки

    США уличили в давлении на Украину для продолжения боевых действий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости