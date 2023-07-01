Раскрыты подробности обысков в «ЧВК Вагнер Центре»

В «ЧВК Вагнер Центр» спустя неделю вернули «КамАЗ» с изъятой во время обысков техникой

Сотрудники «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге раскрыли подробности обысков, прошедших в здании после мятежа главы частной военной компании Евгения Пригожина. Об этом пишет MK.RU.

Руководитель пресс-службы центра Анна Замараева уточнила, что оперативные мероприятия прошли в субботу, 24 июня, и продлились до позднего вечера. Она добавила, что в центре в то время находились лишь охранники и диспетчер.

«Изъяли оборудование, компьютеры, жесткие диски, мерчи — флаги, кепки, энергетики. В пятницу [30 июня, спустя неделю] нам почти все вернули — целый "КамАЗ" нашей техники привезли», — сообщила собеседница издания. Замараева также рассказала, что сам Пригожин после недавних событий в «ЧВК Вагнер Центре» не появлялся.

Ранее Пригожин лично заявил о ликвидации медиахолдинга «Патриот», в который входят издания РИА ФАН, «Невские новости» и другие медиа. Сотрудники изданий находятся в стадии увольнения, они были проинформированы об этом.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.

Позднее глава ЧВК после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить движение колонн на российской территории и вернуть их в полевые лагеря. Дело в отношении Пригожина было прекращено.