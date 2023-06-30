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19:30, 30 июня 2023Интернет и СМИ

Пригожин заявил о ликвидации медиахолдинга «Патриот»

«Известия»: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о ликвидации медиахолдинга «Патриот»
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лично заявил о ликвидации медиахолдинга «Патриот», в который входят издания РИА ФАН, «Невские новости» и другие медиа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Сотрудники изданий находятся в стадии увольнения. Утверждается, что они были проинформированы об этом.

О прекращении работы медиагруппы «Патриот» ТАСС также рассказали работники нескольких закрытых изданий. Они отметили, что руководство обещало выплатить им зарплату за прошедший месяц.

Уточняется, что в медиахолдинг «Патриот» входят издания РИА ФАН, «Народные новости», «Невские новости», «Политика сегодня» и «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к входящим в медиагруппу Пригожина изданиям. Информация об этом доступна при проверке адресов страниц в универсальном сервисе Роскомнадзора.

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    Олег Давыдов
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