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18:07, 30 июня 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал СМИ Пригожина

Роскомнадзор ограничил доступ к изданиям Евгения Пригожина РИА ФАН и «Политика Сегодня»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий, входящих в медиагруппу «Патриот» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в том числе к РИА ФАН и «Политика Сегодня». Информация об этом доступна при проверке адресов страниц в универсальном сервиса Роскомнадзора.

В число заблокированных сайтов вошли РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». Как следует из данных универсального сервиса, доступ к этим СМИ был ограничен.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"», — такое сообщение появляется при попытке зайти на сайты изданий.

Как утверждает Shot, Пригожин планирует закрыть медиахолдинг и уволить сотрудников перечисленных изданий.

24 июня о блокировке изданий медиагруппы «Патриот» сообщил Mash. Доступ к страницам ограничили по требованию прокуратуры. Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» заблокировали сообщество ЧВК «Вагнер».

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    Мария Большакова
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