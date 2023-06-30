Роскомнадзор заблокировал СМИ Пригожина

Роскомнадзор ограничил доступ к изданиям Евгения Пригожина РИА ФАН и «Политика Сегодня»

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий, входящих в медиагруппу «Патриот» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в том числе к РИА ФАН и «Политика Сегодня». Информация об этом доступна при проверке адресов страниц в универсальном сервиса Роскомнадзора.

В число заблокированных сайтов вошли РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». Как следует из данных универсального сервиса, доступ к этим СМИ был ограничен.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"», — такое сообщение появляется при попытке зайти на сайты изданий.

Как утверждает Shot, Пригожин планирует закрыть медиахолдинг и уволить сотрудников перечисленных изданий.

24 июня о блокировке изданий медиагруппы «Патриот» сообщил Mash. Доступ к страницам ограничили по требованию прокуратуры. Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» заблокировали сообщество ЧВК «Вагнер».