Стало известно о блокировке сайтов изданий главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Сайты изданий Пригожина заблокировали для нераспространения призывов к мятежу

Стало известно о блокировке сайтов изданий главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет об изданиях «РИА ФАН», «Народные новости» и остальных ресурсов медиагруппы «Патриот». Доступ к страницам ограничили по требованию прокуратуры. Это сделано с целью не допустить распространения призывов к мятежу.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» заблокировали сообщество ЧВК «Вагнер».

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».