В Хорватии мужчина открыл огонь из автомата

В Хорватии один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы

Неизвестный мужчина открыл огонь на улице в городе Сисак в центральной части Хорватии. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника, ведется уголовное расследование.

По данным Vecernji list, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. В результате происшествия один человек погиб, еще восемь были госпитализированы. Стрельба произошла возле нефтеперерабатывающего завода.

30 июня сообщалось, что в результате происшествия в аэропорту Кишинева погибли два человека. Устроивший стрельбу мужчина взял заложников и забаррикадировался в одном из помещений.

Также в сети были опубликованы кадры с места происшествия. На них видно, как люди, услышав выстрелы, замирают на месте, после чего убегают. Также на видео запечатлена работа правоохранителей.