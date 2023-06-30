МВД Молдавии сообщило о двух жертвах при стрельбе в аэропорту Кишинева

Число жертв при стрельбе в аэропорту Кишинева выросло до двух. Об этом со ссылкой на заявление МВД Молдавии сообщает РИА Новости.

«Власти подтверждают наличие двух жертв. В этот момент на место происшествия прибыла бригада полиции специального назначения "Молния"», — сказано в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что неизвестный устроил в аэропорту Кишинева стрельбу. По предварительным данным, ее устроил иностранец, которого не впустили страну. После этого началась эвакуация пассажиров из здания.

По данным в СМИ, стрелявший взял людей в заложники и забаррикадировался в одном из помещений.