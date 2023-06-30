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18:20, 30 июня 2023Бывший СССР

Стрелявший в аэропорту Кишинева взял людей в заложники

Agora: устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева забарикадировался вместе с заложниками

Фото: Andrei Mardari / Inquam Photos / Reuters

Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, забаррикадировался в одном из помещений вместе с заложниками. Об этом в Telegram сообщает молдавское издание Agora.

Число оказавшихся в заложниках людей не сообщается.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в аэропорту Кишинева. По предварительным данным, его не пустили в страну. Пассажир выстрелил в пограничника, а затем забаррикадировался в одном из помещений воздушной гавани.

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    Алевтина Запольская
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