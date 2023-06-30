Стрелявший в аэропорту Кишинева взял людей в заложники
Agora: устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева забарикадировался вместе с заложниками
Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, забаррикадировался в одном из помещений вместе с заложниками. Об этом в Telegram сообщает молдавское издание Agora.
Число оказавшихся в заложниках людей не сообщается.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в аэропорту Кишинева. По предварительным данным, его не пустили в страну. Пассажир выстрелил в пограничника, а затем забаррикадировался в одном из помещений воздушной гавани.