Стало известно о стрельбе в аэропорту Кишинева

ТАСС: в аэропорту Кишинева произошла стрельба, пассажиров эвакуируют из здания

В аэропорту Кишинева произошла стрельба, пассажиров эвакуируют из здания. Об этом стало известно ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», огонь, по предварительным данным, открыл иностранец, которого не пустили в страну. Мужчина выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений.

В настоящий момент авиасообщение в аэропорту молдавской столицы приостановлено.

Ранее в Одессе два сотрудника военкомата открыли стрельбу на местном рынке при попытке задержать мужчину.