Стало известно о стрельбе в аэропорту Кишинева
ТАСС: в аэропорту Кишинева произошла стрельба, пассажиров эвакуируют из здания
В аэропорту Кишинева произошла стрельба, пассажиров эвакуируют из здания. Об этом стало известно ТАСС.
Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», огонь, по предварительным данным, открыл иностранец, которого не пустили в страну. Мужчина выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений.
В настоящий момент авиасообщение в аэропорту молдавской столицы приостановлено.
Ранее в Одессе два сотрудника военкомата открыли стрельбу на местном рынке при попытке задержать мужчину.