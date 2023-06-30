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17:50, 30 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о стрельбе в аэропорту Кишинева

ТАСС: в аэропорту Кишинева произошла стрельба, пассажиров эвакуируют из здания

Фото: Inquam Photos / Andrei Mardari / Reuters

В аэропорту Кишинева произошла стрельба, пассажиров эвакуируют из здания. Об этом стало известно ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», огонь, по предварительным данным, открыл иностранец, которого не пустили в страну. Мужчина выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений.

В настоящий момент авиасообщение в аэропорту молдавской столицы приостановлено.

Ранее в Одессе два сотрудника военкомата открыли стрельбу на местном рынке при попытке задержать мужчину.

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