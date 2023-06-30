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18:08, 30 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о гибели полицейского во время стрельбы в аэропорту Кишинева

Pulsmedia: в аэропорту Кишинева застрелили полицейского, отобрав у него пистолет

Фото: Inquam Photos / Andrei Mardari / Reuters

В аэропорту Молдавии иностранец застрелил полицейского, перед этим отобрав у него пистолет. Об этом сообщает молдавское издание Pulsmedia.

«Один из иностранных граждан, которому не разрешили въехать в Молдавию, вытащил пистолет (у полицейского — прим. "Ленты.ру") и произвел несколько выстрелов в стерильной зоне аэропорта», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что стрелок забаррикадировался на территории аэропорта и спецслужбы готовятся брать помещение штурмом.

О стрельбе стало известно вечером 30 июня. В настоящий момент авиасообщение в аэропорту молдавской столицы приостановлено.

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    Алевтина Запольская
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