Стало известно о гибели полицейского во время стрельбы в аэропорту Кишинева

Pulsmedia: в аэропорту Кишинева застрелили полицейского, отобрав у него пистолет

В аэропорту Молдавии иностранец застрелил полицейского, перед этим отобрав у него пистолет. Об этом сообщает молдавское издание Pulsmedia.

«Один из иностранных граждан, которому не разрешили въехать в Молдавию, вытащил пистолет (у полицейского — прим. "Ленты.ру") и произвел несколько выстрелов в стерильной зоне аэропорта», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что стрелок забаррикадировался на территории аэропорта и спецслужбы готовятся брать помещение штурмом.

О стрельбе стало известно вечером 30 июня. В настоящий момент авиасообщение в аэропорту молдавской столицы приостановлено.