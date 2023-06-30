В сети появилось видео с места стрельбы в аэропорту Кишинева

В сети появилось видео с места стрельбы в аэропорту Кишинева, которую устроил гражданин Таджикистана. Ролик в своем Telegram-канале опубликовало молдавское издание Agora.

На кадрах видно, как люди в аэропорту, услышав выстрелы, сначала замерли на месте, а затем побежали. Тем временем полицейские начали занимать позиции.

Ранее стало известно, что один из пассажиров в аэропорту Кишинева устроил стрельбу, так как его не пустили в страну. Гражданин Таджикистана застрелил двух полицейских и ранил еще одного человека, а затем забаррикадировался в одном из помещений здания.

Мужчину задержали, сообщается, что он получил ранения. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту теракта.