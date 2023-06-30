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19:43, 30 июня 2023Бывший СССР

Премьер Молдавии уточнил число погибших и раненных в ходе стрельбы в аэропорту

Премьер Молдавии: в ходе стрельбы в аэропорту Кишинева убиты два человека, еще один ранен
Дорин Речан

Дорин Речан. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что в ходе стрельбы в аэропорту Кишинева были убиты два сотрудника правоохранительных органов, один пассажир получил ранение. Политик опубликовал заявление на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Он застрелил сотрудника пограничной полиции, а также сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции», — написал Речан.

Премьер-министр также сообщил, что мужчина открыл стрельбу во время сопровождения в зал ожидания для депортации. По его словам, раненый пассажир находится под наблюдением врачей.

Ранее Речан рассказал, что стрельбу в аэропорту открыл 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в республику из соображений безопасности.

30 июня стало известно о стрельбе в аэропорту Кишинева. Неизвестный мужчина застрелил двух сотрудников пограничной полиции. Затем он забарикадировался в одном из помещений воздушной гавани и взял в заложники других пассажиров.

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    Алевтина Запольская
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