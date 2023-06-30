В Молдавии раскрыли гражданство устроившего стрельбу в аэропорту мужчины

Премьер Молдавии заявил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана. Гражданство нападавшего раскрыл премьер-министр Молдавии Дорин Речан, передает ТАСС.

По словам Речана, 43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в республику из соображений безопасности. «Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения назад он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции», — рассказал премьер.

30 июня стало известно о стрельбе в аэропорту Кишинева. Неизвестный мужчина застрелил двух сотрудников пограничной полиции. Затем он забарикадировался в одном из помещений воздушной гавани и взял в заложники других пассажиров.

Вскоре нападавшего нейтрализовали, во время задержания он получил ранение.