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19:26, 30 июня 2023Бывший СССР

В Молдавии раскрыли гражданство устроившего стрельбу в аэропорту мужчины

Премьер Молдавии заявил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана
Дорин Речан

Дорин Речан. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана. Гражданство нападавшего раскрыл премьер-министр Молдавии Дорин Речан, передает ТАСС.

По словам Речана, 43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в республику из соображений безопасности. «Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения назад он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции», — рассказал премьер.

30 июня стало известно о стрельбе в аэропорту Кишинева. Неизвестный мужчина застрелил двух сотрудников пограничной полиции. Затем он забарикадировался в одном из помещений воздушной гавани и взял в заложники других пассажиров.

Вскоре нападавшего нейтрализовали, во время задержания он получил ранение.

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    Алевтина Запольская
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