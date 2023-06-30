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18:39, 30 июня 2023Бывший СССР

В Молдавии сообщили о задержании открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева

Agora: в аэропорту Кишинева задержан мужчина, открывший стрельбу

Фото: Cristian Straista / AP

Мужчину, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева, задержали. Об этом в Telegram сообщает молдавское издание Agora.

Также стало известно, что стрелок был ранен и в настоящий момент получает медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, так как его не пустили в страну. Стрелок взял в заложники других пассажиров и забаррикадировался в одном из помещений воздушной гавани.

В настоящее время авиасообщение в аэропорту молдавской столицы приостановлено, пассажиры эвакуированы из здания.

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    Алевтина Запольская
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