В Молдавии сообщили о задержании открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева

Agora: в аэропорту Кишинева задержан мужчина, открывший стрельбу

Мужчину, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева, задержали. Об этом в Telegram сообщает молдавское издание Agora.

Также стало известно, что стрелок был ранен и в настоящий момент получает медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, так как его не пустили в страну. Стрелок взял в заложники других пассажиров и забаррикадировался в одном из помещений воздушной гавани.

В настоящее время авиасообщение в аэропорту молдавской столицы приостановлено, пассажиры эвакуированы из здания.